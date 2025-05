SK Nossegem wil meisjes aan het voetballen krijgen en organiseert Girlpower Festival

In Nossegem willen ze meisjes meer aan het sporten krijgen en daarom organiseerde SK Nossegem een Girlpower festival. Meisjes werden er uitgenodigd om te voetballen. "Veel mensen denken dat voetbal een jongenssport is, maar het is een teamsport en meisjes horen daar zeker bij," zegt voetbaltrainer bij SK Nossegem Emma Verdeyen. "Daarom willen we met dit festival de drempel verlagen." Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.