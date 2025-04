Stevige hinder op de E40 richting Brussel tijdens asfalteringswerken aan knooppunt Sint-Stevens-Woluwe

Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt over een lengte van 2500 meter de spoorvorming aan die ontstaat door het zware vrachtverkeer tussen de op- en afritten van Steenokkerzeel/Sterrebeek en het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe.

"Het is één van de drukste wegvakken van het land en we gaan hier versmallen dus dat zal met extra hinder gepaard gaan, absoluut. Het zijn absoluut noodzakelijke werken. We hebben daar meerdere dagen voor nodig en het 1 mei-weekend is daar perfect voor. De weersomstandigheden zijn ideaal, dus we gaan dat nu doen zodat de mensen daar nog heel lang gebruik van kunnen maken", zegt Anton De Coster van Wegen en Verkeer.

Tijdens de werken wordt de asfaltverharding van de rechterrijstrook en de verbindingslus naar de Brusselse ring vernieuwd. De aannemer verwijdert met een freesmachine tot 20 centimeter asfalt en bouwt het wegdek opnieuw op met drie lagen asfalt en nieuwe markeringen. De asfalteringswerken worden uitgevoerd in een ‘trein’ van grote machines die elkaar volgen.

Om veilig te kunnen werken neemt de aannemer op de snelweg E40 twee rijstroken in. Ook de oprit Sterrebeek en de afrit naar de Ring zijn afgesloten tijdens de werken.

Voor de omleidingen, check onderstaande link.