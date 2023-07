Brussel Danst op Vlaamse Feestdag: "Het moment om hoofdstad op een verrassende manier te tonen"

Het festivalprogramma van ‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’ staat boordevol activiteiten. Het hoofdpodium bevindt zich op de Grote Markt, maar ook op heel wat andere plekken in de hoofdstad valt er wat te beleven. “We zijn verheugd om Brusselaars en Vlamingen samen te laten vieren in onze hoofdstad. 11 juli is het ideale moment om Brussel op een verrassende en verfrissende manier te tonen”, Roel Leemans, algemeen directeur bij organisator Muntpunt. Voor Leemans is het meteen zijn laatste editie. Begin dit jaar kondigde de Linkebekenaar aan dat hij na acht jaar opstapt bij Muntpunt. De Nederlander Roel Van Den Sigtenhorst volgt hem op.

Het hoogtepunt van het festival start om half negen ‘s avonds. Dan betreedt Brussels Philharmonic het podium. Het 75-koppig symfonisch orkest zal dan de ene na de andere Vlaamse klassiekers spelen. Hiervoor laten ze zich bijstaan door onder meer Willy Sommers, Bent Van Looy en Gala Dragot.

Foto: © Lies Engelen