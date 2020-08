De coronacrisis laat de cijfers van Brussels Airlines bloedrood kleuren. De luchtvaartmaatschappij heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 182 miljoen euro verlies geleden. Brussels Airlines vervoerde tussen januari en juni ook 67% minder reizigers tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Brussels Airlines duikt 182 miljoen euro in het rood door coronacrisis

Het coronavirus legde begin maart wekenlang het luchtverkeer in ons land zo goed als lam. Brussels Airlines hield een tijdlang alle vliegtuigen aan de grond. Sinds 15 juni is de luchtvaartmaatschappij opnieuw operationeel, maar wel met een beperkt netwerk. Gevolg: veel minder passagiers. In de eerste zes maanden van dit jaar vervoerde Brussels Airlines 1.590.000 reizigers, dezelfde periode vorig jaar waren er dat zo'n 4.855.000. De maatschappij leed daardoor het voorbije half jaar een verlies van 182 miljoen euro.

"Als reactie op de crisis heeft Brussels Airlines onmiddellijk drastische maatregelen genomen: technische werkloosheid voor het personeel; het stopzetten van alle tijdelijke contracten; onderhandelingen met leveranciers, het stopzetten van alle projecten en investeringen", zegt Brussels Airlines. "De herstructurering werd geïntensiveerd. Die verkleint de vloot met 30%, niet rendabele routes worden opgedoekt en het personeelsbestand wordt een kwart kleiner."

Moederbedrijf Lufthansa pompt 170 miljoen euro in Brussels Airlines om die herstructurering mogelijk te maken. Daarnaast verleent de Belgische overheid de vliegtuigmaatschappij een lening van 290 miljoen euro.