Brussels Airlines herstart op 15 juni

Tussen 15 juni en 31 augustus zal de maatschappij geleidelijk aan bestemmingen toevoegen om tegen augustus 59 bestemmingen aan te bieden in 33 landen in Europa, Afrika en de VS. “Om de geplande herstart voor te bereiden neemt Brussels Airlines maatregelen om haar klanten en personeel tijdens hun reis te beschermen, zoals extra ontsmetting van het vliegtuig en het verplicht gebruik van mondmaskers”, zegt CEO Dieter Vranckx. “Verschillende andere maatregelen worden samen met de autoriteiten en luchtvaartdeskundigen geëvalueerd. We beginnen klein deze zomer om de marktvraag te volgen, maar plannen om vanaf september ons netwerk verder uit te breiden naargelang de vraag opnieuw stijgt en restricties verder worden versoepeld. Tegen het einde van dit jaar hopen we opnieuw 50% aan te bieden van het vluchtschema zoals het gepland stond voor deze ongeziene crisis uitbrak.”