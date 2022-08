Brusselse stadsrandparkings worden gratis voor pendelaars: "Auto's uit het centrum houden"

Een abonnement voor één van de parking-and-rideparkings in de Brusselse rand, waaronder die aan COOVI in Anderlecht en in Kraainem, wordt vanaf 5 september volledig gratis voor pendelaars. “Met een abonnement is het niet nodig om aan de betaalautomaat te passeren. Het tarief daalt naar nul euro als ze aan de betaalautomaat hun vervoerbewijs inscannen voor ze buiten rijden”, zegt Sara Jasmes van parking.brussels.

De overige tarieven blijven ongewijzigd: het eerste kwartier is gratis, daarna telkens één euro per uur met een maximum van 15 euro voor 24 uur en een vast tarief van drie euro tussen 19 uur 's avonds en 1 uur 's ochtends. Daarnaast worden de abonnementen voor een beveiligde fietsparking goedkoper. Een abonnement daalt van 60 naar 15 euro per jaar. Voor vrachtfietsen wordt dat 30 in plaats van 120 euro.

“Door de parkings gratis te maken, willen we pendelaars en bezoekers aanmoedigen om te parkeren aan de ingang van de stad en gebruik te maken van ons efficiënt openbaar vervoer. Bovendien zullen de nieuwe tarieven voor het fietsparkeren ervoor zorgen dat meer Brusselaars en bezoekers voor de fiets kiezen. Het zijn nog twee stappen voorwaarts die ons Gewest toegankelijker en aantrekkelijker maken voor bezoekers en aangenamer voor inwoners”, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt.