Dit weekend is de Brusselsesteenweg in Zemst afgesloten voor asfalteringswerken. Sinds dit voorjaar werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan de renovatie van de brug over de Brusselsesteenweg en de Zemstesteenweg in Zemst. De boven- en onderkant van de brug zijn intussen volledig vernieuwd en er zijn nieuwe fietspaden aangelegd. Dit weekend vindt de laatste fase plaats: het asfalteren van de brug.

Sinds gisterenavond 20u is de Brusselsesteenweg in Zemst tussen het kruispunt met de Heidelaan en de toegangsweg naar Shopping Mechelen-Zemst dicht voor het verkeer, met de bedoeling die maandagochtend opnieuw open te stellen. Intussen krijgt de steenweg een nieuwe asfaltlaag. In beide richtingen wordt het verkeer omgeleid via de E19, via de op- en afrittencomplexen van Zemst en Mechelen-Zuid. De toegangsweg naar het shoppingcentrum Shopping Mechelen-Zuid blijft wel open voor het verkeer. ​