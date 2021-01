Burgemeester en sportschepen Zemst nemen nieuwjaarsduik in Hofstade

In Hofstade trotseerden de burgemeester en schepen van Sport van Zemst vandaag de kou op een dappere manier. Ze doken letterlijk het jaar in, in het meer op het Domein van Sport Vlaanderen in Hofstade en roepen iedereen op om volgend jaar, op zondag 16 januari 2022, samen i het koude water te plonzen.

Vorig jaar doken burgemeester Veerle Geerinckx en schepen van Sport Tim Borteel voor het eerst het koude meer in voor een nieuwjaarsduik. Ze deden dat samen met tal van ‘ijsberen’. Door de coronamaatregelen zit een groepsduik er dit jaar niet in, maar dat belette de twee politici niet om dit jaar ‘en petit comité’ een plons voor 2021 te wagen. “We willen het goeie voorbeeld geven,” aldus burgemeester Geerinckx. “Je mag nog altijd outdoor sporten, in je bubbel van vier. Door vandaag zelf de kou te trotseren willen we de mensen aansporen om in 2021 de positieve dingen op te zoeken en vooral ook te sporten.” Schepen van Sport Borteel vult aan: “we willen de mensen ook nu al oproepen om volgend jaar samen met ons te duiken.”

Ook Zemstie de sneeuwman was aanwezig bij de nieuwjaarsduik. Hij was de mascotte van de winteractie in Zemst. Die moest wat warmte brengen de voorbije maanden.