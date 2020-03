Burgemeester Merchtem: "Blijf je huisarts consulteren, ook als je geen corona hebt"

Burgemeester van Merchtem Maarten Maast (Lijst 1785, onafh.) roept mensen met andere klachten of aandoeningen dan het coronavirus op om naar de dokter te blijven gaan. "Ik hoor dat dokterskabinetten leeg komen te staan omdat mensen vrezen er besmet te worden met het virus. Die vrees is nergens voor nodig", aldus Mast.

Als burgemeester werkt Maarten Mast dezer dagen vooral digitaal, maar als apotheker staat hij mee in de frontlinie. In die functie hoort hij zaken die hem zorgen baren. Verschillende huisartsen zeggen hem dat hun kabinetten leeg blijven. "Dat komt omdat mensen met andere aandoeningen niet meer naar de dokter durven gaan. Dat is zeker niet de bedoeling”, zegt Mast. “Mensen hoeven niet bang te zijn om corona op te lopen als ze hun huisarts consulteren. Het is net daarom dat het triagecentrum is opgericht, om risicopatiënten uit de dokterskabinetten te houden.”

Dat triagecentrum in de sporthal heeft het bovendien druk. "De voorbije week hebben zo'n 180 mensen een arts geraadpleegd. Dat is een goede zaak. Het triagcentrum moet mogelijk besmette personen net scheiden van anderen. In de sporthal hebben we recent een derde dokterskabinet geopend. De komende dagen opent allicht een vierde kabinet om de capaciteit te verhogen."

Want in Merchtem denken ze ook dat we stilaan naar de piek van de epidemie in België gaan. "We kunnen in totaal acht kabinetten openen in de sporthal. Hoeveel mensen effectief postief getest hebben op corona? Dat zal pas duidelijk worden na verder crisisoverleg de komende dagen", besluit Mast.