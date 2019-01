Burgemeestersmarathon: de mens achter de sjerp

Liefst 55 burgemeesters – sommige geroutineerd, andere kersvers – uit Vlaams-Brabant vleien zich vandaag even neer in het Radiohuis, de studio van Radio2 in Leuven. Nagenoeg elke burgemeester uit de provincie ging in op de uitnodiging voor de burgemeestersmarathon. Aan een zwaar politiek gesprek moeten ze zich niet verwachten. Radio 2 wil voornamelijk de mens achter de burgemeester leren kennen. Ook RINGtv was erbij.