De hotelzone van Diegem krijgt een eigen buurtinformatienetwerk (BIN). Aanleiding is een vernieuwde stijging van de criminaliteit. Doel van het BIN-Hotel is dan ook - net zoals bij de andere BIN’s – het veiligheidsgevoel te verhogen.

De recherche van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) merkte begin dit jaar op dat de criminaliteit in de hotelzone opnieuw begon te stijgen. Om hotels beter te kunnen ondersteunen, is de politie daarop nagegaan of de opstart van een buurtinformatienetwerk opportuun zou kunnen zijn. “Wij willen da ook dat inwoners én bezoekers zich altijd en overal veilig voelen en dat geldt ook voor de medewerkers van de hotels en hun gasten”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet.

Verschillende hotels wilden meteen meewerken. Van de 15 hotels op het grondgebied, zijn er 9 onmiddellijk ingestapt en we verwachten dat dit aantal nog zal verhogen. Door het internationaal karakter en de ligging nabij de luchthaven van Zaventem krijgt de hotelzone te maken met allerlei vormen van hotelcriminaliteit: diefstallen in de lobby’s, inbraken in hotelkamers, gauwdiefstallen of vandalisme. Bovendien zijn de hotelgasten vaak op doorreis en gehaast om een vlucht te nemen.

Het buurtinformatienetwerk van de hotelzone werkt net zoals andere netwerken. Wanneer een misdrijf of verdachte situatie gemeld wordt in één hotel, wordt dit onmiddellijk gecommuniceerd naar de andere aangesloten hotels.General manager van het Crowne Plaza Brussels Airport, Najib Arayer, kijkt enthousiast uit naar de samenwerking. “Zo kunnen wij als hoteliers de handen in elkaar slaan met de lokale politie om criminaliteit te bestrijden en onze gasten en de buurt een veilige omgeving bieden", zegt hij.