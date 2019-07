Café de Posi enkele dagen dicht na brand

Café de Posi in Lennik blijft enkele dagen dicht nadat er vannacht brand is uitgebroken. Voorbijgangers merkten de brand op tijd op zodat erger kon voorkomen worden.

De brand ontstond in een bijgebouw van het café, waar de drankenvoorraad opgeslagen is. "Naast het gebouw heeft ook een afvalcontainer vuur gevat. Mogelijk is het vuur van de container door een opening naar binnen geslagen”, zegt brandweerofficier Willy Verstraeten.

Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. De drankvoorraad is onbruikbaar en het café zit helemaal onder het roet. "We gaan het café zo snel mogelijk proberen te kuisen, maar de zaak zal toch enkele dagen dicht blijven. We gaan een koelwagen laten komen zodat we toch kunnen schenken in onze buitenbar", zegt eigenaar Peter Meert.

Voor Meert is het de derde keer dat er brand uitbreekt in één van zijn zaken. "Ik moet alles nog op een rijtje zetten, maar blijf positief. Ik ben die voorbijgangers heel dankbaar want zij zijn beginnen blussen met emmers water en een blusapparaat en hebben zo erger voorkomen. Ze mogen hier gerust iets komen drinken”, besluit Peter.