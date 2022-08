Cafés moeten extra betalen om voetbal te tonen: "Dit is de druppel te veel"

Vanavond trappen Club Brugge en Zulte-Waregem de derde speeldag van de Jupiler Pro League op gang. Traditiegetrouw zullen heel wat fans die wedstrijd op café bekijken, want in gezelschap en met een pintje naar een voetbalmatch kijken gaat voor veel mensen hand in hand. Maar daar zou weleens verandering in kunnen komen door een tariefverhoging van Eleven Sports, de televisierechtenhouder van onze competitie.

De wedstrijden van onze hoogste voetbalklasse worden uitgezonden door Eleven Sports. Om die te zien, betalen café-uitbaters, net zoals iedereen thuis, abonnementskosten. Maar voor Eleven Sports volstaat dat niet meer. Café- en kantine-uitbaters moeten vanaf dit seizoen maandelijks een extra som betalen, naar gelang de grootte van hun zaak. “Het gros van de cafés valt onder de noemer 31 à 100m², dat komt op 100 euro per maand of 1200 euro per jaar bijkomende kosten”, legt Erik Beunckens van FEDCAF, de federatie van cafés uit. “Dat komt bovenop het abonnement dat men heeft bij een provider en bovenop het surplus aan Sabam dat men betaalt om televisie-uitzendingen te mogen tonen in het café. Dat wordt dus een enorm dure zaak voor de café-uitbaters.” Dat bevestigt ook de Zellikse cafébaas Erik Van De Maele. “Als ik voetbal laat zien in het café, dan komt er ook echt meer volk. Maar in het nieuwe systeem zal ik veel pintjes meer moeten verkopen om die extra kosten te kunnen compenseren”, reageert hij. FEDCAF vreest dan ook dat heel wat cafés geen voetbal meer zullen tonen. De federatie wil in dialoog gaan met Eleven Sports, maar krijgt er voorlopig geen gehoor.