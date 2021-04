Cameraschild rond Pajottenland krijgt vorm

Sinds kort is de ANPR-camera aan de Commijn in Bever, op de grens met Zullik, actief. Daarmee krijgt het cameraschild rond het Pajottenland stilaan vorm. Op termijn moeten op 17 plaatsen slimme camera’s belangrijke invalswegen van de regio bewaken.

De ANPR-camera in Bever zal vooral dienst doen in de strijd tegen misdrijven. Iets verderop ligt namelijk een op- en afrit van de E429. De Commijn een belangrijke verbindingsweg richting van en naar Wallonië. Met het naburige Geraardsbergen werd overeengekomen dat ook een tweede ANPR-camera een belangrijke invalsweg vanuit Oost-Vlaanderen richting de piepkleine Pajotse gemeente zal bewaken. Ook op de grens van Edingen en Herne werd onlangs een slimme camera geïnstalleerd.

De camera’s maken deel uit van een cameraschild dat de politiezone Pajottenland opwerpt. Enkele jaren geleden kondigde de politiezone aan fors te willen investeren in slimme camera’s. In het uitgestrekte Pajottenland is al eerder gebleken dat de beelden een grote hulp zijn om misdrijven op te lossen. De camera’s zullen dan ook vooral ingezet worden in de strijd tegen criminaliteit en verkeersinbreuken.

Op zes plaatsen wordt aan die ANPR-camera’s vandaag al een trajectcontrole gekoppeld. Dat is onder meer het geval in de Joseph Van den Bosschestraat en de Ninoofsesteenweg in Lennik en in de Lenniksestraat in Oetingen. In de toekomst zouden daar nog enkele trajectcontroles bijkomen.