Brussel lanceert een grootschalige campagne om een belangrijke wijziging in de lage-emmissiezone aan te kondigen. Vanaf 1 januari 2022 weert het Gewest namelijk dieselvoertuigen met euronorm 4. Het gaat om de laatste generatie dieselvoertuigen die niet over een roetfilter beschikken.

Campagne luidt nieuwe fase van Brusselse lage-emissiezone in

Naar aanleiding van de wijziging in de lanceert Brussel Mobiliteit onder meer spots op sociale media en radio, digitale schermen in de stad en een groot reclamebord langs de E40 bij het binnenrijden van het Gewest. De campagne toont ook welke alternatieven er zijn om zich zonder de wagen te verplaatsen in Brussel.

Dieselvoertuigen zonder roetfilter bannen is een belangrijke stap naar een gezondere stad volgens Leefmilieu Brussel. Er komt een overgangsperiode van drie maanden. Vanaf 1 april 2022 zullen bestuurders die in overtreding een boete van 350 euro krijgen.