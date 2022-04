Centrum Londerzeel heropent met nieuw circulatieplan

De werken in het centrum van Londerzeel zijn achter de rug. Vanaf donderdag kan je over de heraangelegde kasseien rijden. Dat zal wel gepaard gaan met een nieuw circulatieplan, want een aantal van de maatregelen die golden tijdens de werken blijven behouden. “We zien dit als proefproject en geven iedereen de nodige tijd om er aan te wennen”, zegt schepen van mobiliteit Dimitri Robbyns.

De voorbije weken werden de kasseien in het centrum van Londerzeel helemaal heraangelegd. Woensdag wordt de signalisatie weggehaald, donderdag kan je over de kasseien rijden. Maar autobestuurders zullen wel rekening moeten houden met enkele gewijzigde verkeersmaatregelen. Zo blijft in onder meer de Verbindingsstraat en de Kerkhofstraat eenrichtingsverkeer behouden.

“Deze maatregelen zorgen ervoor dat doorgaand verkeer rond het centrum rijdt zodat dat bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer”, zegt schepen van mobiliteit Dimitri Robbyns. “Om het verkeer dwars door het centrum te ontraden, wordt ook de E. Van Esbroeckstraat deels eenrichtingsverkeer en aan de Molenstraat wordt een parkeerzone ingericht.”

Het nieuwe circulatieplan gaat na het einde van de werken onmiddellijk in. “Elke aanpassing stuit op weerstand en dat zal ook nu het geval zijn. We zien dit als een proefproject en geven iedereen de nodige tijd om te wennen. Het studiebureau dat zich buigt over een nieuw mobiliteitsplan beschrijft dit circulatieplan alvast als een grote stap in de goede richting”, besluit Robbyns.

Foto: Facebook gemeente Londerzeel