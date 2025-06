Londerzeel wil bedrijvenzone nieuw elan geven: “Maar dit mag geen theorie blijven”

Gisteren verzamelden tientallen ondernemers in Londerzeel voor een infoavond over het masterplan voor de bedrijvenzone Londerzeel-Noord. De gemeente bood een blik op de toekomst van het bedrijventerrein en riep op tot samenwerking rond gedeelde uitdagingen. “Nieuwe uitdagingen en regelgeving rond energie en ruimtegebruik dwingen ons tot slimme, toekomstgerichte keuzes. Dit masterplan is geen keurslijf, maar een uitnodiging om samen te bouwen aan een bedrijventerrein dat klaar is voor de toekomst”, aldus burgemeester Nadia Sminate.

Het plan focust op vier pijlers: mobiliteit, energie, waterbeheer en ruimtegebruik. De bedrijvenzone kent vandaag tal van probleempunten. Er zijn geen veilige fiets- en voetgangersvoorzieningen, te weinig parkeerplaatsen en problemen met de verkeerscirculatie. Tegen het eind van dit jaar moet het masterplan klaar zijn. “Hoe schaarser de ruimte wordt, hoe waardevoller samenwerking is. Dit Masterplan is een uitnodiging om de problemen samen aan te pakken,” roept Sminate op.

De ondernemingen verwelkomen het initiatief om het bedrijventerrein een nieuw elan te geven. “We zullen erop toezien dat dit geen theoretisch plan blijft. De bedrijven hopen vooral dat op korte termijn aandacht zal besteed worden aan de vernieuwing van de wegen en infrastructuur die vandaag in een erbarmelijke staat verkeren”, klinkt het. “Een toekomstgericht bedrijventerrein is pure noodzaak voor bedrijven die willen groeien én verduurzamen.”