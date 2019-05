Chaos rond stopplaatsen van De Lijn: "Dit is echt te gek voor woorden"

Gisteren lieten de vakbonden weten dat ze de onveilige en onhygiënische toestanden aan het Noordstation in Brussel meer dan beu zijn en dat de chauffeurs van De Lijn bijgevolg niet meer onder het station zullen stoppen. De Lijn Vlaams-Brabant stuurde daarop een bericht rond dat de bussen bij wijze van alternatief hun passagiers vanaf vandaag zullen afzetten aan het Rogierplein. De vakbonden meldden dan weer dat de bussen uit Dilbeek zouden stoppen aan Weststation, die uit Ternat en Groot-Bijgaarden aan Simonis en die uit Meise, Grimbergen en Wemmel aan Bockstael. “Sommige bussen rijden door tot Rogier, terwijl andere bussen van dezelfde lijn wachten aan Bockstael. Iemand meldde zelfs al dat er op haar bus Bockstael stond aangeduid als eindhalte en dat ze gedropt is aan het Koning Boudewijstadion. Dit is echt te gek voor woorden. Er staat aan Rogier ook nergens aangeduid wanneer er straks een bus terug is”, zegt pendelaar Dirk Vandervelden uit Wemmel. Blijkbaar weigeren een heel aantal chauffeurs om tot in Brussel-centrum te rijden.