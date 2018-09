Chiro en scouts Dilbeek krijgen meer zekerheid

Schepen Jef Vanderoost, bevoegd voor o.m. begroting en onderwijs, spreekt van een historische stap voor de jeugdbewegingen. ‘Deze dossiers waren al tientallen jaren hangende: nu is hun aanspraak op de terreinen en lokalen is nu voor tientallen jaren verzekerd”.

In Dilbeek geeft de eigenaar van de lokalen van Chiro Iris het gebouw in erfpacht aan de gemeente. Het gaat onder meer over de voormalige pastorij. De gemeenteraad keurde deze akte dinsdagavond al goed. In Itterbeek is de erfpacht in opmaak die de chirolokalen in Sint-Anna-Pede en het bijhorende speelterrein ook in erfpacht geeft aan de gemeente. Ten slotte koopt de gemeente via haar voorkooprecht ook de terreinen in de Lambrechtslaan waar de meisjes van scouts Alena hun lokalen hebben en ook de voormalige wijkschool thuis was. In het meerjarenplan werd reeds een beperkt budget voorzien om, naast de aankoop, ook aan de aanwezige gebouwen eerste investeringen uit te voeren.