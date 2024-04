In Dilbeek werd zaterdag voor de derde keer de 11-trail georganiseerd. Meer dan 350 lopers en 150 wandelaars genoten van de tocht in Itterbeek, waar onderweg meer dan 100 muzikanten, zangers en toneelspelers voor animatie zorgden. De oudste deelneemer was 87 jaar, de jongste 2 maanden. De opbrengst gaat naar projecten van 11.11.11.