Van Holsbeeck naar correctionele rechtbank voor gesjoemel bij verkoop Anderlecht, Deleu niet

Eind 2017 betaalt zakenman Marc Coucke zo’n 80 miljoen euro om de nieuwe eigenaar te worden van RSC Anderlecht. Maar ex-toplui van de Brusselse voetbalclub zouden Coucke zo’n vijf miljoen euro te veel hebben laten betalen door hem te misleiden. Na lang onderzoek vroeg het federaal parket om elf personen en vijf vennootschappen door te verwijzen voor valsheid in geschrifte en oplichting. De raadkamer volgt de vordering van het parket niet volledig.

Zo wordt de voormalige algemeen manager van Anderlecht Herman Van Holsbeeck doorverwezen, Luc Deleu niet. De Dilbeekse schepen was clubadvocaat bij Anderlecht ten tijde van de verkoop. Ook het Dilbeekse advocatenkantoor waar Deleu aan verbonden is, Van Landuyt en Vennoten, moet zich niet verantwoorden voor de rechter. Ook voormalig voorzitter Roger Van den Stock wordt niet doorverwezen. Een datum voor het proces is er nog niet.