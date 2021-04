Claude Lammens krijgt plaatsje in collectie van het Britse Shakespeare Institute

Brusselaar Claude Lammens is een van de vaste vertalers van de populaire theaterstukken die het Brussels Volkstejoêter jaarlijks opvoert. Een van die vertalingen is ’n Kat es gin Poos’, naar 'The taming of the shrew' van William Shakespeare. Lammens vertaalde ook 154 sonnetten van Shakespeare in het Brussels dialect. Die beide werken krijgen een plekje in de collectie van het Shakespeare Institute van de Universiteit van Birmingham. “Tot voor kort hadden ze in Birmingham werken van Shakespeare in 93 talen. Nu wordt de 94te taal aangekondigd: het Brussels dialect!”, aldus een apetrotse Geert Dehaes, directeur van Brusseleir!, de vereniging die het Brussels promoot.

Foto: FB-pagina Claude Lammens