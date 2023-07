Code geel en heel wat festiviteiten voor Vlaamse feestdag

De dag begint zonning, maar vanmiddag gaat het hard regenen en onweren. Het KMI kondigde code geel af voor onze provincie en waarschuwt voor intense regenbuien met hagel, windstoten en onweer. Met de Vlaamse feestdag in het vooruitzicht organiseren heel wat lokale besturen dit weekend festiviteiten. Zo vindt in Zaventem een familienamiddag met vanavond ook optredens plaats. Maar afhankelijk van het weer wordt het programma bijgestuurd.

Een academische zitting in Sint-Pieters-Leeuw, optredens op de grote speelplaats aan Kasteel Kruikenburg in Ternat, een familienamiddag in Liedekerke, een oldtimerrit in Meise,… Het is maar een greep uit het aanbod dat veel lokale besturen vandaag voorzien naar aanleiding van de Vlaamse feestdag van nu dinsdag 11 juli.

Mogelijk valt een deel van het feest in het water, want de weersvoorspellingen zijn duidelijk: het gaat vanmiddag stevig onweren. In het gemeentelijk park heeft de gemeente Zaventem vanaf 15 uur een taferelenwandeling met sketches, optreden en kinderspelen op het programma. Vanavond zijn er optredens van Jaap Reesema en the Covrettes. De dag eindigt met een waterspektakel op de grote vijver in het park. In een persbericht laat Zaventem weten dat er mogelijk aanpassingen komen aan het programma. “We volgen de situatie op de voet en bekijken uur na uur wat mogelijk is,” klinkt het.

Voor een laatste update van de plannen, verwijst Zaventem naar de gemeentelijke infokananalen zoals de website.