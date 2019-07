Code oranje voor alle natuurgebieden

Het Agentschap Natuur en Bos heeft code oranje afgekondigd voor alle bossen en natuurgebieden in in onze regio. Dat betekent dat er een hoog gevaar is voor brand in onder meer het park Drie Fonteinen, het Kasteelpark in Gaasbeek, het Hallerbos, het Colomapark en Ter Rijst.

In onze regio staan tientallen natuurgebieden sinds vandaag onder verhoogde waakzaamheid. "Onze boswachters zijn extra waakzaam, en ook de brandtorens worden overdag bemand. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer ook versterkt uit. We zijn alert, maar laat ons vooral hopen dat het niet nodig is", zegt Agentschap Natuur en Bos.

Bij code oranje blijven de natuurgebieden wel toegankelijk, maar vraagt Agentschap Natuur en Bos bezoekers wel om op te letten. "Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is uiteraard verboden", aldus Natuur en Bos.