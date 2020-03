Corona door de ogen van onze Nieuwsneuzen

De gevolgen van het coronavirus zijn natuurlijk wereldwijd voelbaar en dat ondervinden ook onze Nieuwsneuzen. Dat zijn acht studenten uit onze regio die dit jaar in het buitenland studeren of stage lopen en daar binnenkort verslag over brengen op RINGtv. Zij geven een update van de situatie in hun land.

Romain zit op Erasmus in Maleisië en is één van onze Nieuwsneuzen. "Er zijn 130 mensen hier besmet met het virus, maar het aantal besmettingen is hier serieus aan het stijgen. De maatregelen? Ze doen hier eigenlijk vrij weinig om het coronavirus te bestrijden. Af en toe zie ik mensen met maskers en ze geven ontsmettingsgel, maar dat is het zowat. De universiteit waar ik studeer zal morgen een mail sturen waarin ze oproepen met de boodschap dat we in Maleisië moeten blijven en niet meer mogen rondreizen."