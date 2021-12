Coronacijfers dalen voorzichtig

Vilvoorde telde de voorbije veertien dagen het grootste aantal nieuwe besmettingen (858). Daarna volgen Halle (808), Grimbergen (742), Dilbeek (660) en Overijse (634). Daarmee lijkt de daling ook in onze regio ingezet. Hoopvol, maar de cijfers zouden nog sneller moeten zakken, vindt viroloog Van Ranst. “Voor heel Vlaams-Brabant zakt het aantal coronabesmettingen met 3 procent. Dit betekent dat je pas van een halvering kan spreken na 180 dagen en die termijn is veel te lang.”

Want de omikronvariant maakt z’n opmars in ons land. “Die zal zeker roet in het eten gooien, maar de vraag is wanneer,” aldus Van Ranst. Daarom is het extra belangrijk om de ziekenhuizen zo snel mogelijk te ontlasten. Daar zijn echter nog geen dalingen in het aantal patiënten. In het UZ Brussel verblijven momenteel 57 coronapatiënten. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde zijn dat er 18, onder wie 5 op de dienst Intensieve Zorgen.