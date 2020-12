Coronacijfers Halle-Vilvoorde dalen licht

Deze week telde Sint-Pieters-Leeuw met 69 bevestigde besmettingen de meeste positieve coronagevallen. Daarna volgen Vilvoorde (58), Ternat (54), Dilbeek (49) en Grimbergen (45). Het aantal besmettingen in onze regio daalt steeds trager. “Wanneer we in Vlaanderen naar de verschillende provincies kijken, zien we dat de vertraging het meest uitgesproken is in Vlaams-Brabant en in Limburg. De coronacijfers dalen daar wekelijks met vijf procent. Dat is nog altijd een lichte daling,” aldus viroloog Steven Van Gucht.

Er zijn meerdere verklaringen voor minder snelle daling van het aantal besmettingen in onze regio en provincie. Er is de heropening van de scholen en ook de clusteruitbraken in woonzorgcentra spelen een rol. Zo waren er de voorbije week in Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw zwaar getroffen woonzorgcentra. Maar er wordt ook meer getest. “Verhoudingsgewijs is er in Vlaams-Brabant en Limburg meer getest dan vroeger. Wat geruststellend is, is dat het aantal positieve testen lager ligt dan het Belgisch gemiddelde.”