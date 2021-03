Coronacijfers Halle-Vilvoorde hoogst in vier maanden tijd

In onze regio is deze week het hoogste gemiddelde van coronabesmettingen in vier maanden tijd geteld. Deze week kwamen er 1.626 nieuwe coronapatiënten bij. Het aantal besmettingen steeg wel minder snel dan de week daarvoor.

Deze week spant Vilvoorde de kroon met het hoogst aantal nieuwe besmettingen: 135. De top-5 wordt vervolledigd door Halle (114), Sint-Pieters-Leeuw (107), Zaventem (107) en Dilbeek (100). Gemiddeld komen er in onze regio dagelijks zo’n 230 besmettingen bij. “We zijn aanbeland in een moeilijke fase. De cijfers nemen nog steeds toe, maar we zien welk dat dit de laatste vier dagen minder sterk was,” licht viroloog Steven Van Gucht toe.

Mogelijk wordt over een week de piek bereikt in deze besmettingsgolf, maar de ziekenhuisopnames zullen wellicht nog wat langer blijven toenemen. In het UZ Brussel worden momenteel 43 COVID-patiënten gehospitaliseerd, in het AZ Jan Portaals zijn dat er 10.

Intussen kregen zo’n 57.000 mensen in onze regio een eerste vaccin. 26.000 van hen kregen ook al de tweede dosis en zijn dus volledig gevaccineerd, goed voor 5 procent van de volwassen bevolking in Halle-Vilvoorde.