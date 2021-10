De federale regering verstrengt de coronamaatregelen om het aantal besmettingen in ons land opnieuw in te dijken. Als je naar de winkel gaat, zal je opnieuw een mondmasker moeten dragen. Daarnaast wordt de coronapas vanaf 1 november verplicht in horeca en fitnesscentra. Ook telewerk wordt opnieuw sterk aangeraden.

Coronamaatregelen verstrengd: mondmasker in winkels, coronapas in horeca en fitnesscentra

De viruscirculatie in ons land neemt toe. De federale regering heeft daarom voor het eerst de pandemiewet geactiveerd. Ons land roept daardoor voor een periode van drie maanden epidemiologische noodtoestand in ons land uit. Het Overlegcomité heeft beslist dat je opnieuw een mondmasker moet dragen als je gaat winkelen. Vanaf vrijdag geldt de mondmaskerplicht ook opnieuw in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals in bedrijven en overheidsgebouwen en tijdens cultuur- en sportevenementen. Ook het personeel in fitnesscentra en horeca moet opnieuw een mondmasker dragen.

Daarnaast wordt in navolging van Wallonië en Brussel ook in Vlaanderen een coronapas ingevoerd in horecazaken en fitnesscentra. Het Covid Safe Ticket moet je verplicht tonen vanaf 1 november. Tot slot wordt het telewerk opnieuw sterk aanbevolgen, maar niet verplicht. "Op het moment dat we overspoeld worden door het coronavirus, moet je hogere verdedigingsmuren opwerken", zegt minister Alexander De Croo op de persconferentie na het Overlegcomité. "De muren moeten ervoor zorgen dat ons leven nog kan doorgaan, maar voorzichtiger zal moeten doorgaan."