Dag van de Brandweer: "Hectisch en heftig jaar achter de rug"

Zowat de helft van de oproepen die de brandweer in ons land vorig jaar kreeg, was voor de ziekenwagens van de hulpverleningszones. In de Brandweerzone Vlaams-Brabant rukte maar liefst 20.000 keer een ziekenwagen uit het voorbije jaar. In heel wat gevallen was dat om zieke coronapatiënten te vervoeren. "Het waren heftige tijden. De meest schrijnende momenten waren die waarop in welk ziekenhuis nog plek was om patiënten naar toe te voeren", zegt teamleader van de dispatchers Gerrit Wyns. "Het moment dat je immens veel covidvervoer aan het begeleiden bent, stemt je tot nadenken. Wij proberen altijd de beste zorgen aan iedereen toe te dienen."

De boodschap van deze Internationale Dag van de Brandweer is 'let's stick together', hou vast aan elkaar. Die slogan is meer dan ooit van toepassing, want de branweerkorpsen hebben er een zware periode opzitten. Op de dispatching in Asse was het vooral mentaal zwaar."Dat ons werk op een dag als vandaag extra in de kijker wordt gezet is dan ook altijd leuk", besluit Wyns.