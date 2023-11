Dag van de Ondernemer: Kristien Van Vaerenbergh bezoekt Molens Vandenschrieck in Herne

Het is vandaag de Dag van de Ondernemer. Al voor de tiende keer zetten Unizo en VLAIO ondernemers in de bloemetjes. Dit jaar staat innovatie daarbij centraal. Ons land behoort bij de beste leerlingen in Europa. Zowel kleine als middelgrote ondernemingen zijn bereid om geld en tijd vrij te maken om te investeren in innovatie. Unizo pleit dan ook voor de introductie van innovatievouchers in Vlaanderen. De organisatie nodigde vandaag heel wat politici uit om een bedrijf te bezoeken. Wij trokken met Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) naar familiebedrijf Molens Vandenschrieck in Herne.