Dagelijks 400 fietsers over nieuwe brug in Machelen

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Ring rond Brussel in Machelen is een groot succes. Aanvankelijk werden gerekend op zo’n 300 fietsers per dag, het zijn er intussen ruim honderd meer. “Vooral het feit dat je door de brug zo’n kwartier wint maakt ze populair. Het is duidelijk dat die fietsbrug de missing link was tussen Leuven en Brussel”, klinkt het bij de gemeente. “ Dankzij de brug fiets je nu op een snelle en veilige manier van en naar Zaventem, Machelen en Diegem.” De brug is een primeur, want het is de eerste fiets- en voetgangersbrug over de Ring binnen het programma Werken aan de Ring. De brug kostte maar liefst 24 miljoen euro.