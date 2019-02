De files: goed én slecht nieuws

In 2018 hebben we met z’n allen geen nieuw filerecord neergezet. Vooral ’s ochtends waren de files in Vlaanderen een klein beetje korter dan in 2017. Groot-Bijgaarden vormt jammer genoeg een uitzondering. Daar is de file over de hele dag nog eens een half uur langer geworden.

Goede en slechte punten op het nieuwe rapport van het Vlaams Verkeerscentrum dat de files in kaart brengt. Over heel Vlaanderen bekeken was er geen nieuw filerecord in 2018. Goed nieuws dus. De files namen in de ochtend af met 6 procent. Op de Ring in Machelen daalde de fileduur bijvoorbeeld met gemiddeld een kwartier per dag. En dat ondanks het feit dat het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen vorig jaar gestegen is met +0,4% op weekdagen en zelfs +2,3% tijdens het weekend. Het droge weer in de tweede helft van vorig jaar en bepaalde ingrepen in de infrastructuur hebben daar veel me te maken, compenseerden blijkbaar dat extra verkeer.

Minder goed nieuws is dat de filezwaarte rond Brussel en Antwerpen wél opnieuw gestegen is. De top 5 van de meest verzadigde stukken weg is helemaal ingevuld door de Ring rond Brussel. De zone Zellik-UZ Jette spant de kroon met 97.000 voertuigen per dag, gevolgd door de zone Wemmel-Strombeek en het viaduct van Vilvoorde. De fileduur op de Brusselse binnenring ter hoogte van Groot-Bijgaarden scoort voor onze regio het slechts op het nieuwe rapport van het Vlaams Verkeerscentrum. De fileduur over een hele dag is daar nog eens opgelopen met meer dan een half uur. Op die plek staat per dag nu gemiddeld 510 minuten lang file. “Deze cijfers bevestigen dat we de schuppen in de grond gestoken hebben op de juiste plaatsen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in een reactie op de cijfers. “In Vlaams-Brabant plannen we op en rond de R0 een recordinvestering van 3 miljard euro in 20 km vernieuwde weginfrastructuur, 60 km nieuwe fietsinfrastructuur en 60 km nieuwe tramsporen. Zo ontstaan er op middellange termijn nieuwe perspectieven voor onze mobiliteit”, zegt Weyts.