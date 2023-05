De lente komt niet alleen: ook de Aziatische hoornaar is daar

Aziatische hoornaars zijn een uitheemse wespensoort die een bedreiging vormt voor de inheemse soorten, zoals de Europese wespen. “We merken dat ze opnieuw in het land zijn en krijgen almaar meer oproepen,” aldus Alain Habils van de brandweer. “Tezelfdertijd voelen we aan dat mensen wel meer aandacht hebben voor de aanwezigheid van die uitheemse soort.”

Zeg niet zomaar ‘wesp’ tegen een Aziatische hoornaar. “De Aziatische hoornaar ziet er helemaal anders uit en is een stuk donkerder dan de Europese soort. Het beestje heeft ook meer oranje op z’n lijf en een gele vlek op het achterlijf. Het kopje is ook wat anders gekleurd. Bovendien is een Aziatische hoornaar een stuk kleiner dan de Europese variant,” legt Habils uit.

Melden

De inheemse wespen zijn nuttige insecten die je best gewoon met rust laat zodat ze hun werk in de natuur kunnen doen. “Maar voor die Aziatische variant is dat anders,” zegt Habils. “het is heel belangrijk dat die beestje verdelgd worden, maar ook dat je hun aanwezigheid meldt. Dat kan op de website waarnemingen.be.



Wanneer je een nest Aziatische hoornaars wil laten verwijderen, kan dat via een private organisatie. Die vind je via wespennest.vlaanderen. Ook de brandweer staat stand-by, maar gezien dat geen dringende interventie is, vraagt Habils om een mail te sturen naar info@zvbw.be en niet te bellen.