De Lijn: “Zoektocht naar buschauffeurs blijft moeilijk”

Vervoersmaatschappij De Lijn blijft moeilijkheden hebben om chauffeurs aan te werven in de Vlaamse Rand. Dat heeft een effect op het aantal ritten dat noodgedwongen moet geschrapt worden omwille van een tekort aan chauffeurs. “Ook in 2023 blijft voldoende chauffeurs een prioriteit, maar de zoektocht is moeilijk”, klinkt het bij De Lijn.

Al jaren kampt De Lijn met een personeelstekort in de Vlaamse Rand. Het gaat dan vooral om buschauffeurs. Sinds vorige zomer voert het daarom een grote rekruteringscampagne die zich specifiek richt op onze regio. Zo werd er in oktober een jobdag gehouden in Grimbergen. “Verder hebben we de capaciteit van de rijscholen van De Lijn uitgebreid om kandidaten zo vlot mogelijk door het aanwervings- en opleidingsproces te loodsen.In de tweede helft van het jaar creëerden we 170 extra plaatsen in onze rijscholen”, klinkt het. “De inspanningen hebben resultaat opgeleverd. Het personeelseffectief was eind vorig jaar opnieuw op een werkbaar niveau.”

Toch staat ook De Lijn ook dit jaar voor een grote uitdaging. Over heel Vlaanderen zoekt het 900 nieuwe chauffeurs. “De arbeidsmarkt blijft gespannen en de vergrijzing bij het personeel zet zich door. Een tekort aan chauffeurs in het openbaar vervoer betekent helaas ook een stijging van het aantal geplande ritten dat niet kan gereden worden”, aldus De Lijn.