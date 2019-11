Derde stakingsdag bij De Lijn, actie breidt uit

Omdat directie en vakbonden van De Lijn gisteren na meer dan vier uur onderhandelen in Grimbergen geen akkoord bereikten over het sociaal conflict in de Vlaamse Rand, is er vandaag verder gestaakt. In de Rand reden nauwelijks bussen uit. Intussen is de stakingsactie niet langer beperkt tot onze regio maar uitgebreid naar nagenoeg de hele provincie.

Een groot deel van de chauffeurs en personeel van technische diensten van De Lijn in een zestal stelplaatsen van de Vlaamse Rand en Brussel staken sinds dinsdag uit protest tegen de problemen die zich voordoen in de planning van de chauffeurs en personeelsadministratie. Door de manklopende planning worden chauffeurs tewerkgesteld in onregelmatige werkroosters hetgeen ten koste gaat van hun sociaal en familiaal leven. Er is ook protest tegen foutieve berekeningen van loon en vergoedingen. Bij de technische diensten is er onvrede over de manklopende organisatie.

"Tijdens de onderhandelingen is er door de directie geen enkele noemenswaardige toegeving gedaan om tegemoet komen aan onze kritiek op de personeelsplanning, de loonadministratie en bereikbaarheid van de Human Resources-afdeling. De minimale voorstellen die men deed houden geen enkele garantie in dat de situatie structureel verbetert. Naast nieuwe infrastructuur is de hoogste tijd dat De Lijn opnieuw meer gaat investeren in haar personeel. Het management van De Lijn beseft blijkbaar niet hoe groot de onvrede is bij de werknemers", aldus vakbondsman Marcel Conters (ACOD)

Bij De Lijn zélf is er een ander geluid te horen. "We hebben al heel wat inspanningen en investeringen gedaan om de arbeidsomstandigheden comfortabeler te maken", zegt woordvoerster Ine Pieters. "Een aantal van die maatregelen zijn niet meteen zichtbaar, maar zullen binnenkort resultaat opleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het digitaliseren van bepaalde zaken. Dat zal de chauffeurs heel wat tijd en moeite kunnen besparen."

De Lijn betreurt naar eigen zeggen dat de vakbondsactie wordt voortgezet. "Het zijn vooral de reizigers die hiervan de dupe zijn."