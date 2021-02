Dertiger uit Herne schiet revolver leeg op gewonde man: parket vordert 7 jaar cel

De schietpartij vond in de nacht van 2 op 3 februari plaats in de Manhovestraat in Herne. Vijf mannen trokken die nacht naar de woning van de beklaagde. Volgens de openbaar aanklager ging de man daarop in zijn garage een vuurwapen dat hij illegaal in het bezit had. “Hij sloeg een van de mannen op het hoofd. Daarna schoot hij hem in het been. Toen een van de andere mannen te hulp schoot, kreeg die een kogel in de buik”, aldus de openbaar aanklagaer. “Vervolgens is hij teruggegaan naar het eerste slachtoffer en heeft hij zijn wapen leeggeschoten. Die man werd onder meer nog geraakt in de borst, de arm en de buik.”

Na de schietpartij ging de beklaagde naar binnen om een hamer te halen. Volgens het parket is het dan ook duidelijk dat de man de intentie had om zijn slachtoffers te doden. De openbaar aanklager vorderde 6 jaar cel voor de schietpartij en 1 jaar cel voor het illegaal wapenbezit. Volgens de advocaat van de dertiger ging het om wettige verdediging. “Hij heeft wel degelijk de politie gebeld. Toen hij buiten stond, heeft hij hen gewaarschuwd dat hij zou schieten als ze dichterbij kwamen. Hij heeft ook niet naar hun hoofd geschoten”, aldus de advocaat van de man. Het vonnis valt op 9 maart.