Diegemnaren eren overleden pastoor Vital op uitvaartplechtigheid

In Diegem is vandaag afscheid genomen van pastoor Vital Orolé. De ereburger overleed vorige week donderdag. De Sint-Catarinakerk was niet groot genoeg voor al wie bij de plechtigheid aanwezig wou zijn, een tachtigtal mensen volgde de begrafenis buiten via een groot scherm op het De Cockplein. “Hij was een mens uit de duizend,” klonk het eensgezind.

Pastoor Vital Orolé werd 91 en was meer dan 60 jaar actief in de parochie van Diegem. Ook was hij meer dan 60 jaar proost bij de chiro en zette hij zich voor tal van verenigingen in. Vorig jaar nog werd hij gekroond tot ereburger van Machelen. Dat gebeurde tijdens Festivital, een tweedaags festival ter ere van de geliefde pastoor.

Zijn uitvaartplechtigheid werd voorgegaan door deken Dirk de Gendt. Vicaris Generaal Marc Steen nam de homilie voor zijn rekening. Op de kist lag een vlag van de chiro en er waren tal van oud-chiroleden aanwezig. Allen spraken vol lof over de overleden pastoor. Na de plechtigheid kregen de aanwezigen op het De Coninckplein een drankje aangeboden. Want dat pastoor Vital een Bourgondiër was, wist iedereen. Dus hieven de parochianen na de dienst nog een laatste keer het glas op hun pastoor. De laatste zin van het bidprentje vatte daarbij samen wat iedereen dacht: “We zullen jouw stem, lach en gulheid missen in jouw Diegem.”