Dierenopvangcentrum Zemst overvol: "Baasjes moeten verantwoordelijkheid opnemen"

Het zijn bijzonder drukke tijden in het Dierenopvangcentrum van Zemst. Vorige week kon het zelfs een tijdje geen katten meer opnemen. Vaak moet het centrum niet-gechipte en niet-gesteriliseerde katten opvangen, terwijl dat in ons land wel verplicht is. Het dierenopvangcentrum wil dan ook dat baasjes dringend hun verantwoordelijkheid nemen.

“De katten blijven gewoon toestromen”, vertelt Siege Pypops, manager van het Dierenopvangcentrum Zemst. “Een kat vertrekt, de volgende kat komt binnen. Het is continu naar plaats zoeken waar we nog katjes kunnen bijzetten.” Samen met gastgezinnen vangt het centrum maar liefst 200 katten op. Vaak zijn ze niet-gechipt en niet-gesteriliseerd. “In België is het verplicht om je kat te chippen en te steriliseren, maar in Nederland is dat helaas niet zo”, aldus Pypops. “Mensen kunnen er gewoon een katje gaan halen dat totaal niet in orde is, en dan meebrengen naar België. Met alle gevolgen vandien natuurlijk. Het zijn die katten die we vaak binnenkrijgen.”

Ook bij de honden is amper nog een plekje vrij. Tal van dierenasielen trekken aan de alarmbel. Ze vinden dat de aankoop van een dier strenger moet. “Iedereen kan zomaar een dier gaan kopen. Dat mag voor ons zeker wat strenger zijn. We zien regelmatig nog katjes of honden die verwaarloosd zijn. Mensen onderschatten vaak wat een huisdier hebben allemaal met zich meebrengt.”