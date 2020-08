Dilbeekse horeca dan toch niet vroeger dicht

Dilbeek wou met een vroeger sluitingsuur, 23 uur in plaats van 1 uur, het aantal besmettingen in de regio een halt toeroepen. Maar de gemeente krijgt geen go van de gouverneur. De verschillende gouverneurs hebben gisteren lang overlegd, maar geen consensus gevonden over hoe lokale maatregelen met betrekking tot de horeca geregeld kunnen worden. Bovendien moeten er, voor zo'n maatregel genomen wordt, eerst aanwijzingen zijn dat de besmettingshaarden zich in de horeca bevinden. Dat is in Dilbeek niet duidelijk.

De andere maatregelen die Dilbeek wil invoeren, krijgen wel groen licht. De mondmaskerplicht op heel het Dilbeekse grondgebied blijft van kracht. Het samenscholingsverbod van meer dan vijf personen wordt zelfs vervroegd van 23 naar 22 uur.