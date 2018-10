Dilbeekse scholen trekken aan de alarmbel

Aan het gemeentehuis in Dilbeek trokken vanochtend honderden leerlingen, leerkrachten en ouders van alle Dilbeekse scholen aan de alarmbel, of beter gezegd aan de fietsbel. Met hun actie willen ze aandacht vragen voor meer verkeersveiligheid in de gemeente.

De actie is een idee van de Nederlandse Marije Osse die al jaren in de gemeente woont. In het voorjaar werd haar 11-jarige dochter Luka door een bus aangereden op een zebrapad toen ze op weg was van school naar huis. Luka moest maandenlang revalideren.

"Het is een beetje Russische roulette als je je kind met de fiets naar school laat gaan in Dilbeek. Het maakt heel wat ouders bang hier. Soms zijn kleine aanpassingen al voldoende. Maar de grotere hoofdwegen moeten wel structureel aangepakt worden. Het moet echt anders," zegt Osse.

Zij is niet alleen in Dilbeek. Uit de gemeentemonitor blijkt dat amper 1 op de 4 inwoners vindt dat er veilig gefietst kan worden in Dilbeek. Het slechtste cijfer van alle Vlaamse gemeenten. Ook de jeugd voelt zich vaak niet veilig op de fiets.

"Ik snap dat mensen vlug naar het werk moeten, maar ze moeten toch meer letten op kinderen die met de fiets rijden. Als ik naar school fiets, moet ik altijd heel goed opletten dat er geen auto's rondom mij zijn," zegt de 10-jarige Kerin.

De gemeente Dilbeek is niet doof voor de boodschap. Het heeft vandaag een charter ondertekend waarin het prioriteit geeft aan de verkeersveiligheid voor kinderen. Dat er werk aan de winkel is, beseft ook burgemeester Segers, die de schuld bij de vorige gemeentebesturen legt.

"Bij de aanleg van straten en zeker grote verbindingswegen is er de voorbije 20, 30 jaar nooit grondig nagedacht over fietspaden. We hebben een gigantische inhaalbeweging moeten maken. 15 kilometer fietspad is al gerealiseerd, nog eens 20 kilometer is gepland. Wat er op 14 oktober ook gebeurt, de investeringen in nieuwe fietspaden zijn voor mij onomkeerbaar," besluit Segers.