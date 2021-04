Dochter Frans Minnaert doet oproep voor overzichtscatalogus

Op 18 januari was het tien jaar geleden dat schilder en graficus Frans Minnaert overleed. Minnaert had Oost-Vlaamse roots maar was verknocht aan het Pajottenland, waar hij lang woonde en werkte. De dochter van Frans Minnaert werkt nu aan een overzichtscatalogus van zijn oeuvre en daarvoor roept ze de hulp in van al wie werk van haar vader in bezit heeft.

Frans Minnaert werd in 1929 geboren in Idegem, nu een deelgemeente van Geraardsbergen. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in Herne waar hij ook erg actief was in het socioculturele leven. Hij stelde tentoon in binnen- en buitenland en viel meermaals in de prijzen. In 1974 werd hij geselecteerd voor de prestigieuze Biënale van Venetië. Het expresionistische werk van Frans Minnaert is figuratief en bevindt zich in tal van binnen- en buitenlandse musea, openbare en privé-collecties.

Cecilia Minnaert, de dochter van de kunstenaar wil als herinnering aan haar vader een zgn. 'catalogue raisonné' samenstellen, een zo compleet mogelijk overzicht over het oeuvre dat in boekvorm of online zal verschijnen. Gezien de omvang van zijn oeuvre dat erg verspreid is doet dochter Cecilia een oproep aan al wie werken van Minnaert bezit. Wie bereid is daar informatie over te geven kan dat laten weten via dit mailadres..