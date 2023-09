Dom Johannes legt eeuwige geloften af: “Gelukkigste mens op aarde”

In de Abdij van Affligem heeft Dom Johannes Maria De Cubber gisteren zijn eeuwige geloften afgelegd. Dat is een unieke gebeurtenis, want het is zo’n twintig jaar geleden dat dat nog eens gebeurde. Het brengt het totaal aantal monniken in Affligem op drie.

Als student leert Kevin De Cubber uit Sint-Maria-Oudenhove de abdij van Affligem kennen op het gastenverblijf. In 2019 wordt hij opgenomen als novice in de abdijgemeenschap en krijgt volgens de oude traditie een nieuwe naam en patroon: Johannes. Nu maakt hij de keuze om officieel in te treden als monnik. Tijdens de ceremonie gisteren kreeg hij onder meer een speciale gebedsmantel. “Ik kreeg kippenvel toen ik de mantel kreeg, ik ben dan gelijk aan mijn medebroeders”, zegt Johannes. “Het is een eeuwenoud gewaad dat over de hele wereld wordt gedragen en nu maak ik daar deel van uit. Het maakt mij gelukkigste man op de wereld.”

Vanaf nu staan zijn dagen in het teken van 'ora et labora', Latijns voor 'bid en werk'.“Het gemeenschapsleven is voor mij de kern. Gewoon samen met broeders God loven in de dagelijkse gebedsdiensten, samen leven en alles delen met mekaar. Dat raakt mij helemaal. Toen ik hier als student kwam, voelde ik mij opengenomen in de gemeenschap. Dat in combinatie met mijn geloof heeft me echt gesterkt om deze weg in te kunnen gaan”, zegt Johannes.

Johannes zal de abdij amper verlaten, alles gebeurt hier. Gisteren werd er dus niet alleen gevierd, maar ook afscheid genomen van familie en vrienden. “In onze tijd wordt het moeilijker om het monastieke leven in Vlaanderen waar te maken”, zegt Dom Gerard Van Malderen , abt-administrator van de abdij. “Veel mensen voelen zich niet geroepen om dit aparte leven te leiden. Ze drukken hun geloof eerder op een andere manier uit. Maar dat er vandaag zoveel jonge mensen in de kerk waren, maakt dit een bijzonder mooie dag.”

Foto's: Damiaan Dufaux