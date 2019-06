Domein Hofstade: 7-jarig meisje overleden

Het meisje dat zondagnamiddag uit het water van het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade is gehaald, is vannacht overleden. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

Het meisje was zondag met haar ouders in het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade. Om een nog onduidelijk reden kwam ze in het water terecht. Twee redders brachten het slachtoffer op het droge en startten de reanimatie totdat de hulpdiensten arriveerden.

Nadat het meisje opnieuw een hartslag had, werd het met spoed overgebracht naar het UZ Antwerpen. "Daar is is het meisje vannacht overleden," bevestigt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "Er is een wetsdokter aangesteld die een autopsie worden zal uitvoeren."

Het parket opende eerder al een opsporingsonderzoek om de precieze omstandigheden van het drama te achterhalen.