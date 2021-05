Domein Hofstade heropent deuren

Dit weekend heropent het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade de deuren voor het grote publiek. Het domein beperkt het aantal bezoekers tot 3.000 per dag. Zij zullen zich moeten houden aan de nodige coronamaatregelen, maar wel een frisse duik kunnen nemen.

De temperaturen dit weekend gaan de hoogte in. Wie wil, kan wat verkoeling vinden in het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade. De coronamaatregelen van vorig jaar blijven ook dit jaar gelden. “Je moet op voorhand reserveren via de website als je een plekje wil aan het strand”, zegt Bram Luyten van Sport Vlaanderen aan Radio 2. “Op die manier verhinderen we lange wachtrijen aan de kassa. Het strand is opgedeeld in zes kleurenzones zodat bezoekers optimaal gespreid worden. Verder wordt er ook voldoende personeel voorzien dat zal toekijken of de maatregelen nageleefd worden.”

Vanaf zaterdag mag ook de horeca terug open. Je kan terecht aan de strandbar voor een drankje op het terras of afhaal. In de strandbar moet je wel de regels volgen die de horeca oplegt, dus zijn mondmaskers verplicht als je je verplaatst of betaalt aan de kassa. In mei en juni is het domein enkel open tijdens het weekend en op feestdagen, tijdens de zomervakantie worden de openingsuren uitgebreid.