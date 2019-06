In het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade is deze namiddag een drenkeling uit het water gehaald. Het slachtoffer, een kind, werd ter plaatse gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht.

De hulpdiensten snelden deze namiddag in allerijl naar het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade, bij Zemst. Een kind raakte er in problemen en werd uit het water gehaald. De drenkeling werd ter plaatse gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx is de situatie onder controle.

