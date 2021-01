Drie doden bij verkeersongeval in Herne

Het ongeval gebeurde rond 21u45 aan de overweg op de Edingsesteenweg, vlakbij de grens met Edingen. De klap was bijzonder hevig. "Een wagen die vanuit Herne kwam negeerde de slagbomen en werd aangereden door een trein. Alle inzittenden in de wagen zijn jammer genoeg om het leven gekomen", zegt burgemeester van Herne Kris Poelaert. "Op de trein zaten zo’n 25 reizigers en 3 personeelsleden van de NMBS. Zij worden opgehaald met een bus."

Infrabel bevestigt dat de signalisatie werkte op het moment van het ongeval. Op camerabeelden is ook te zien dat de slagbomen aan de overweg gesloten waren. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar volgens burgemeester Poelaert gaat het om ‘jongere personen.’ De Edingsesteenweg is afgesloten vanaf het centrum in Herne. Het verkeer wordt omgeleid. Een verkeersdeskundige en het labo kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

Door het ongeval is het spoorverkeer tussen Edingen en Ath in beide richtingen onderbroken. Het is nog niet duidelijk of er ook tegen de ochtendspits hinder zal zijn op de spoorlijn. "Pas als alle vaststellingen ter plaatse gebeurd zijn, kunnen we de eventuele schade aan het spoor opmeten", meldt Fréderic Petit van Infrabel.

Foto: Tom Vierendeels