E40 vanaf dit weekend stadsboulevard

De E40 wordt op het grondgebied van Brussel vanaf dit weekend omgevormd tot een 'stadsboulevard'. Tussen de afrit in Evere en tunnels aan het Reyerscomplex worden twee rijstroken geschrapt en geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

Brussel kondigde eerder al om de autosnelweg om te vormen, dit weekend voegt de Brusselse regering daad bij het woord. Wegarbeiders zullen twee rijstroken schrappen en er worden borden geplaatst. Die moet de snelheid geleidelijk aan doen zakken van 120 tot en met 50 kilometer per uur.

De Brusselse regering wil met de beslissing de luchtkwaliteit in de hoofdstad verbeteren. Maar tegen de plannen is heel wat tekenkanting. "Geen nieuwe inspanningen voor parkings, openbaar vervoer of voor meer fietsinfrastructuur. D flessenhals zal zich verplaatsen naar Ring rond Brussel en Vlaanderen. Brussel jaagt de pendelaar beetje per beetje weg," reageert Hans Maertens van VOKA.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is woedend op de beslissing en hekelt het feit dat zijn Brussels collega Pascal Smet de beslissing definitief invoert, terwijl er eerder in onderling overleg een proefproject werd afgesproken. Ook mobiliteitsfederatie Touring pleit voor een testfase en vindt dat de gevolgen van de verkeersdoorstroming grondig moeten geëvalueerd worden.