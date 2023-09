Een mossel van één miljoen

Kunstenaar Michaël Peetermans uit Herne maakt furore in de kunstwereld met zijn werk "Ambitie", een simpele zwarte mossel op een achtergrond geplakt. Hij wil het kunstwerk voor één miljoen euro verkopen en heeft er zelfs al een bod voor gekregen. De kunstenaar is in de wolken want dat geld kan het begin betekenen van een grote carrière.