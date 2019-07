Eenrichtingsverkeer Koornmolen afgeschaft

Na de uitbreiding van de sportinfrastructuur rond de Koornmolen, werd een paar maanden geëvalueerd wat eenrichtingsverkeer daar zou betekenen. Zowel in de Wolvenstraat als de Processiestraat werden auto’s in één richting geweerd. Die proefopstelling blijkt niet veel goeds opgeleverd te hebben. Na protest van buurtbewoners rond de nieuwe verkeerssituatie, herneemt Gooik vanaf 1 september de oude situatie.



De buurtbewoners klagen al sinds de invoering van het eenrichtingsverkeer rond Koornmolen over verkeersdrukte en onveiligheid. Het gemeentebestuur van Gooik heeft daar nu oren naar. Na de zomer vervalt het eenrichtingsverkeer. Ook komen er een vijftal extra uitwijkstroken in de Wolvenstraat en de Processiestraat.